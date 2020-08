Incendio sul Monte Conero, il rogo brucia 200 mq di sterpi | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco stanno intervenendo dalle 16 di oggi circa in località Massignano nel Comune di Ancona per un incendio sterpi sviluppatosi in prossimità del Monte Conero. La Squadra A.I.B. (Antincendio Boschivo)coadiuvata dalla Squadra di Ancona è intervenuta con tre mezzi 4×4 e due autobotti per spegnere le fiamme e bonificare la zona dell’intervento. Sul posto sono intervenuti anche due D.O.S. (Direttore Operazioni Spegnimento). La zona interessata si espande per circa 200 mq.