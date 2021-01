Incidente a Santa Maria Nuova, due auto coinvolte: feriti in ospedale | Password Magazine

SANTA MARIA NUOVA – I vigili del fuoco sono intervenuti questo pomeriggio alle 18 circa a Santa Maria Nuova, in via San Francesco, per un incidente stradale. Due le auto coinvolte: all’arrivo della squadra dei vigili del fuoco le persone erano già fuori dalle vetture, quindi si è proceduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati.

Alcuni residenti hanno usato un estintore sulle auto per spegnere un probabile principio d’incendio.

Le persone coinvolte sono state trasportate all’ospedale di Jesi per accertamenti.

Sul posto i carabinieri della Stazione locale per i rilievi e il 118.