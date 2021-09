Incidente al semaforo di via San Francesco, due persone in ospedale | Password Magazine

JESI – Incidente nel pomeriggio avvenuto tra le 17.30 e le 18 all’incrocio di Via San Francesco. Per cause in corso di accertamento, una donna 56enne alla guida di una Fiat Panda ha impattato contro uno scooter. Secondo una prima ricostruzione, la Panda si sarebbe immessa in Viale Verdi girando da sinistra, scontrandosi con lo scooter che proveniva dal senso opposto, ovvero dalla chiesa di San Francesco verso il PalaTriccoli.



Entrambi i conducenti sono rimasti vigili e sono stati soccorsi da due ambulanze della Croce Verde di Jesi. Né l’uomo in sella allo scooter né la donna, inizialmente sotto choc, hanno riportato gravi lesioni ma sono stati comunque trasportati all’ospedale Carlo Urbani con codici di media e bassa gravità, per accertamenti.

Sul posto anche la Polizia locale che sta facendo rilievi ed accertando la dinamica dell’incidente.