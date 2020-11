Incidente alla rotatoria di via Ricci, Ape car si ribalta | Password Magazine

JESI – Incidente alla rotatoria di via Ricci nel pomeriggio di oggi, intorno alle 18. A scontrarsi una vettura e un Ape car che si è poi ribaltato sulla sede stradale. Sul posto sono presenti i soccorsi tra cui i sanitari del 118, vigili del fuoco, Polizia e Polizia locale per i rilievi. Inevitabili i rallentamenti al traffico durante le operazioni. Per fortuna solo lievi lesioni per il conducente dell’Ape che sarebbe stato trasportato comunque al Pronto soccorso per accertamenti.