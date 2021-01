Incidente auto contro furgone, un ferito | Password Magazine

SANTA MARIA NUOVA – Incidente nel primo pomeriggio di oggi, alle ore 13.30, poco dopo via Minonna, sulla strada che da Jesi conduce a Santa Maria Nuova. Per cause da accertare si sono scontrati un furgone ed un’auto alimentata a metano. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco di Jesi che ha provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche i Carabinieri ed i Sanitari del 118 i quali hanno provveduto a medicare la signora alla guida dell’auto.