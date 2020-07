JESI – Soccorsi in azione lungo viale Cavallotti per un incidente stradale. Per cause in corso di accertamento poco fa un’auto e una moto si sono scontrate all’incrocio con viale della Vittoria. Attivati i soccorsi che al momento sono all’opera, occupando una parte della stradale. La Polizia stradale è sul posto per regolare il traffico e procedere con i rilievi del caso.

Notizia in aggiornamento