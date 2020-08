Incidente auto-moto, un giovane in ospedale | | Password Magazine

CASTELBELLINO – Incidente auto contro moto nei pressi della rotatoria di Castelbellino Stazione. Lo scontro è avvenuto intorno alle 20 di ieri sera, domenica 2 agosto. Per cause in corso di accertamento, probabilmente una mancata precedenza, i due mezzi si sono schiantati. Ad avere la peggio il centauro, un ragazzo di 27 anni, che nell’impatto è stato sbalzato via dalla moto planando sull’asfalto. Per fortuna, non avrebbe riportato gravi lesioni, solo lievi ferite e dolori a una gamba. A soccorrerlo un’ambulanza della Croce Verde di Jesi per il trasporto al Pronto soccorso per gli accertamenti. Sul posto i carabinieri per i rilievi.