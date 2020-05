Incidente, centauro cade dalla moto: portato al Pronto soccorso

JESI – Brutta caduta per un centauro oggi pomeriggio, intorno alle 13.50.

L’incidente è avvenuto in via XX Settembre all’altezza del civico 53. Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che la moto, modello Yamaha, con in sella un uomo di Filottrano, età 59 anni, stesse procedendo lungo la carreggiata quando all’improvviso sarebbe apparsa un’auto intenta a uscire probabilmente dal passo di un’abitazione. Cercando di evitare lo schianto con quest’ultima, il centauro ha perso il controllo della moto battendo contro la ruota di una macchina parcheggiata.

Allertati i soccorsi, sul posto un’ambulanza della Croce Verde di Jesi: il signore lamentava dolori alla schiena e al collo a causa dell’impatto. È stato quindi trasportato al nosocomio cittadino in codice di media gravità per accertamenti, non corre pericolo. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.