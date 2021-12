Incidente corriera contro auto, due giovani in ospedale | Password Magazine

CASTELBELLINO – Autobus contro auto, due giovani in ospedale. È questo il bilancio dell’incidente avvenuto oggi intorno alle 19 a Castelbellino, sul rettilineo in direzione Moie poco dopo la rotatoria. Per cause in corso di accertamento, una corriera e un’autovettura si sono scontrati. I due giovani a bordo del veicolo, un ragazzo e una ragazza poco più che ventenni, sono finiti in ospedale in condizioni non eccessivamente critiche. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, con le ambulanze della Croce Verde di Jesi e della Croce Verde di Cupramontana, Vigili del Fuoco e carabinieri. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico durante le operazioni di soccorso.