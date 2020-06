SENIGALLIA – I vigili del Fuoco sono intervenuti ieri notte alle 23 circa per un incidente stradale a Senigallia al KM.6,0 della SP 12, Strada Provinciale Corinaldese. Per cause in fase di accertamento l’autovettura si ribaltava sulla strada. I tre occupanti venivano medicati e trasportati all’Ospedale dai sanitari del 118. La Squadra di Senigallia intervenuta con un’Autobotte ed un mezzo 4×4 metteva in sicurezza lo scenario dell’intervento.