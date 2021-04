Incidente in via Ancona: due auto coinvolte e una persona al Pronto soccorso | Password Magazine

JESI – Incidente intorno alle 17.10 di oggi in via Ancona, con due auto coinvolte. Lo scontro, avvenuto per cause in corso di accertamento, è avvenuto tra una Citroen C5, condotta da una 33enne di Chiaravalle, e una Ford Fiesta, con una 81enne di Monsano alla guida. Si tratterebbe di un tamponamento, avvenuto all’altezza del distributore del metano. Per fortuna, non ci sono stati feriti gravi: trasportata al Carlo Urbani la 33enne, accompagnata al Pronto soccorso da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi perché lamentava dolori alla schiena e al collo. Sul posto la Polizia locale per i rilievi e i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei mezzi.