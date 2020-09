Incidente in via Cornacchia, auto rovesciata: un ferito | Password Magazine

MOIE – Incidente a Moie in via della Cornacchia, all’altezza della Sogenus. Per cause in corso di accertamento, una vettura è finita fuori strada, planando all’interno di un cortile privato e terminando la corsa rovesciata su di un fianco. A dare l’allarme il personale della Sogenus che hanno udito l’impatto: sul posto attivati i sanitari del 118 con ambulanza, automedica e vigili del fuoco del fuoco a lavoro per le operazioni di soccorso. Il conducente è stato caricato a bordo dell’ambulanza della Croce Verde di Jesi per il trasporto in ospedale. Sul posto la Polizia locale dell’Unione per i rilievi e la regolazione del traffico.

Notizia in aggiornamento