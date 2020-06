JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti questa mattina alle ore 10 a Jesi, in via del Prato, per un incidente stradale. Nello scontro sono rimaste coinvolte due autovetture.

Il personale dei pompieri sul posto ha collaborato con i sanitari del 118 per estrarre il conducente dal veicolo, successivamente ha messo in sicurezza le auto coinvolte. Il ferito è stato trasportato al Pronto soccorso di Jesi per accertamenti.

Sul posto 118 e la Polizia locale per i rilievi del caso.