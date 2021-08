JESI – Tamponamento con tre mezzi coinvolti, con un’auto che per cause in corso di accertamento è finita ribaltata su un lato in un campo adiacente. È successo nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 15 in via Roma, all’altezza dell’ex bar Parò. Tre persone sono state portate al Pronto soccorso di Jesi, due a bordo dei mezzi della Croce Verde di Jesi. I feriti non sarebbero gravi. Sul posto è intervenuta la Polizia locale per i rilievi.