JESI- Incidente con palo divelto oggi intorno alle ore 10.30 in via XX Luglio.

Un uomo di 62 anni, di Rosora, ha perso il controllo del proprio veicolo, una Skoda Octavia, abbattendo un palo dell’illuminazione pubblica. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento e nessuno sarebbe rimasto ferito.

Sul luogo presenti la Polizia Locale per i rilievi e i tecnici del Comune di Jesi per la messa in sicurezza.

A cura di Chiara Petrucci