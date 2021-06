Incidente mortale sull'A14, perde la vita camionista jesino | Password Magazine

JESI – Si chiama Carlo Bartolomeoli il 58enne jesino rimasto vittima nel tragico incidente stradale di ieri sull’A14, tra i caselli di Grottammare e San Benedetto del Tronto. Secondo prime notizie, l’autotrasportatore sera stato a Pescara per scaricare del materiale, poi si era rimesso in viaggio sull’autostrada, in direzione Ancona, per far rientro a Monsano, presso l’azienda in cui lavorava. Lungo l’A14, però, ha trovato la morte dopo un impatto violentissimo contro due tir. Insieme a lui è deceduto il 56enne Mario Miani, camionista dalla provincia di Pescara.

Un urto che non ha lasciato scampo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica, ancora da accertare, i tre tir si sono scontrati in un tamponamento a catena: il mezzo di Bartolomeoli si sarebbe incendiato dopo l’impatto contro il primo tir, poi dietro è sopraggiunte l’autoarticolato guidato dal 56enne di Pescara che non è riuscito ad evitare lo scontro.

A ricordarlo, Selena Abatelli, fondatrice del progetto ed evento di solidarietà Dream Day: «Lo conoscevo tramite l’Acli Pattinaggio, partner dell’evento benefico – fa sapere -. Una gran persona sempre disponibile, gentile, sorridente. Faccio fatica a crederci. Un dolore immenso, un vuoto incolmabile. Tutta la mia vicinanza alla moglie e alle figlie».

La salma di Bartolomeoli è ora all’obitorio dell’ospedale di San Benedetto. Sono in corso le indagini per ricostruire la precisa dinamica ed accertare le responsabilità.