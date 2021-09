Incidente sulla A14, auto va fuori strada e si incendia: due feriti | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 19.30 circa in autostrada A14 tra i caselli di Ancona Sud e Ancona Nord, direzione nord per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture. Per cause in fase di accertamento il conducente di un’auto ha perso il controllo del mezzo andando a tamponare l’atra auto. In seguito al tamponamento una delle due auto e finita fuori strada nel campo adiacente all’autostrada incendiandosi. Le squadra di Ancona intervenute con tre autobotti ed un mezzo 4×4 hanno provveduto a spegnere l’incendio che nel frattempo aveva interessato anche il campo dove era ferma l’autovettura. I conducenti delle due autovetture sono stati trasportati dai Sanitari del 118 presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Torrette di Ancona. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario alla messa in sicurezza da parte dei VVF dell’area dell’intervento. Sul posto anche la Polizia autostradale.