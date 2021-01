FALCONARA MARITTIMA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle 14.40 in SS16 nel Comune di Falconara M.ma per un incidente stradale. Per cause da accertare si sono scontrati due autoveicoli ed uno di questi si è ribaltato lungo la careggiata. L’autista del mezzo è stato soccorso dai Sanitari del 118 presenti sul posto. La Squadra di Ancona intervenuta con due automezzi ha provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale.