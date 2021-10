Incidente sulla SS16, frontale con feriti | Password Magazine

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 18.30 circa lungo la SS16 all’altezza del viadotto Madonna del Conero in località Torrette, per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture scontratesi frontalmente. La squadra di Ancona ha collaborato con i Sanitari del 118 per estrarre i feriti, i quali stati trasportati immediatamente al Pronto Soccorso di Torrette di Ancona. Successivamente i pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza della zona dell’intervento. Sul posto anche la Polizia Stradale.