Incidenti a Jesi, in due in ospedale

JESI- La giornata di ieri si è chiusa con due incidenti: il primo è avvenuto nel pomeriggio, verso le 18.30, lungo viale della Vittoria. Due ragazzi di 24 e 36 anni, a bordo della loro macchina, hanno tamponato il veicolo di un signore, che fortunatamente non ha riportato lesioni.

Gli altri due, invece, hanno accusato dolori al collo dopo l’impatto e sono pertanto stati assistiti dal personale medico e trasportati in codice di bassa gravità in ospedale da un’ambulanza della Croce Verde di Jesi per accertamenti.

Il secondo incidente è invece avvenuto in Via XXIV Maggio verso le 21.20, coinvolgendo due autovetture, una Citroen C1 e una Mazda 3. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che, oltre ad eseguire i rilievi, hanno temporaneamente chiuso al traffico la via lungo il senso di marcia dell’incidente.

A cura di Giovanna Borrelli