«Incontriamoci in Cucina», le ricette della dott.ssa Saturni raccolte in un libro | Password Magazine

JESI – Esce Incontriamoci in Cucina, raccolta di ricette a cura della nutrizionista ed Health Coach Letizia Saturni.

Dalla rubrica settimanale edita su Password Magazine a un vero e proprio volume con più di 100 piatti, dagli antipasti ai primi, dai secondi ai dolci, da consultare all’occorrenza.

Un libro consigliato per chi tra i fornelli cerca creatività ma anche attenzione al «ben d’essere».

«Proprio in questo periodo di chiusure che ha colpito più o meno tutti i settori ed in particolare quello dell’editoria – che per giunta era già in crisi da tempo, ho deciso, quale Nutrizionista Health Coach, di uscire con un libro dal titolo Incontriamoci in cucina (Ed. Grafica Studio) – fa sapere la dottoressa – Un progetto nuovo per il quale ho utilizzato la modalità più classica, cioè quella cartacea e dunque un libro. Lo considero il primo frutto di questo periodo che stiamo vivendo: il nuovo che si innesta sul passato facendone tesoro e rielaborandolo al meglio in seguito a forti sollecitazioni. Mi piace chiamare questa pratica antifragilità – come ho imparato da Nassim Nicholas Taleb nel suo libro letto tutto d’un fiato!».

«Nel mondo dell’editoria on-line e off-line è da tempo che sono presente e oggi sono arrivata a maturare l’idea che questi stessi strumenti possono ostacolare la praticità e la pragmaticità dell’alimentazione trasformandola in filosofia della nutrizione. Questo oggi non da ragione al mio modus operandi, soprattutto quale Coach. Ecco allora il libro con ben 100 ricette cioè 100 allenamenti di sana alimentazione e buona nutrizione, da praticare in cucina. Si, la cucina che è il luogo più importante della casa, crocevia di incontri, confluenza di spirito e materia, luogo del fare e luogo di divertimento che permette a tutti i membri della famiglia di partecipare all’evento culinario.

In quest’ottica il libro raccoglie le ricette secondo la struttura di un classico menù: dal primo piatto al dolce e si chiude con alcune pagine dedicate alle annotazioni così che ciascuno di Voi diventerà co-autore aggiungendo piccole-importanti modifiche alla ricetta da me proposta.

Le ricette fondano la loro validità sulla Dieta Mediterranea declinate però nella versione del territorio in cui sono nata e vivo – le Marche. Sono ricette di facile realizzazione che mettono d’accordo tutti e tengono presente le esigenze di tutti compresi i celiaci e i bambini. Tutto questo perché non avendo la pretesa di diventare un cuoco di baldacchino e pur non essendo nata con una cazzaruola in capo, lo scopo è quello di offrire idee-da-mangiare gustose – colorate e nutrizionalmente corrette.

Mi piace a questo punto coinvolgerVi in un corale ringraziamento a chi mi ha permesso di concretizzare il progetto Incontriamoci in cucina. In primis i miei pazienti, vere muse ispiratrici e ottimi trainer per le mie performance culinarie; l’equipe Matteo, Gianna, Chiara veri supporter e operosi professionisti che hanno realizzato l’opera e infine Andrea – mio figlio – vero critico gastronomico alla maniera di Ego (!) che ha sempre dispensato entusiasmo e incondizionata fiducia.

Se un po’ di curiosità Vi è venuta non resta che indossare il grembiule e acquistare Incontriamoci in cucina».