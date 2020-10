Incontriamoci in Cucina, sfiziosità croccanti per la ricetta numero 100! | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

CENTO, si proprio così siamo arrivati a ben 100 ricette realizzate e pubblicate.

Un gran bel traguardo!!!

Mi piace suggellare questo obiettivo con qualcosa di sfizioso-croccante e … proibito non tanto per i suoi ingredienti che comunque mantengono la giusta combinazione, quanto piuttosto per la modalità di preparazione: la frittura ☺

Quando il consumo è occasionale e quando si frigge in ottimo olio non è la frittura a minare la nostra salute. Occasionale per me significa non più di 2 volte al mese e ottimo olio significa olio di oliva o olio di arachidi poiché meglio resiste alle alte temperature.

INGREDIENTI per 4 Persone 4 grosse cipolle bianche 3-4 fette di mozzarella 2 tazze di farina bianca 2 tazze di pangrattato 3 uova Olio per friggere

Pulire le cipolle; tagliare in anelli di circa 1 cm e separarli.

Tagliare le fette di mozzarella a listarelle di poco spessore.

Mettere un anello di cipolla più piccolo al centro di un anello più grande e riempire il divario con listarelle di mozzarella. Ripetere l’operazione con tutti gli altri anelli di cipolla e mettere tutto in frigorifero per circa 1 ora.

Nel Frattempo:

Sbattere le uova in una ciotola

Mettere pangrattato e farina in due ciotole distinte

Trascorsa l’ora immergete l’anello preparato nella farina, poi nell’uovo, poi nel pangrattato, poi di nuovo nell’uovo e per l’ultima volta nel pangrattato.

Friggete gli anelli fino a doratura facendo attenzione a non prolungare la frittura perché il formaggio potrebbe fuoriuscire completamente.

Buon Compleanno a Noi e … Buon Appetito ☺

Per appuntamento: 347 4351576 – www.letiziasaturni.it