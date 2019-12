Incubo furti, ladri in azione a Moie e nell’anconetano: «Sono in tre con un’Audi nera»

MOIE – Torna l’incubo dei ladri in Vallesina. A Moie, topi di appartamento hanno agito in via Aosta, prendendo di mira delle villette a schiera. È successo intorno alle 18: i ladri sono riusciti ad entrare all’interno di un’abitazione, arrampicandosi su un balconcino non troppo alto e forzando gli infissi. A caccia di oro e denaro, avrebbero rubato solo un anello e monili di poco valore. Tentato il furto anche nella villetta adiacente ma l’allarme è suonato mettendoli in fuga. Sul posto, è stato tempestivo l’intervento delle forze dell’ordine ma dei ladri ormai non c’era più traccia. «Fate attenzione se vedete auto o persone sospette» è l’allarme lanciato sul web.

Sempre nella serata di ieri, furti sono stati segnalati a Montemarciano e a Camerano, in via Fontanelle: «Attenzioneva a un’Audi nera – dicono dai social – sono in tre, uno è rimasto in auto e gli altri due hanno tentato un furto».