Indagine sierologica, il sindaco Bacci fa visita alla sede Croce Rossa di Jesi

JESI – Il sindaco di Jesi Massimo Bacci si è recato nella sede della Croce Rossa Italiana – Comitato di Jesi per visitare il presidio medico per i test sierologici, la tenda dove saranno sottoposti a prelievo del sangue i cittadini di Jesi, inseriti nell’elenco del Ministero della Salute su indicazione ISTAT. Da alcuni giorni, infatti, sono partite le chiamate al campione di cittadini, 150 mila italiani che partecipano all’indagine di siero prevalenza per capire quante persone nel nostro Paese abbiano sviluppato gli anticorpi al nuovo coronavirus, anche in assenza di sintomi.

Nella sede di Jesi arriveranno anche i cittadini di Filottrano, Chiaravalle e Monte San Vito che fanno parte del campione.