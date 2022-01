Indebito rilascio di Green pass, il Questore: «Reati odiosi, scenario triste e sconcertante» | Password Magazine

ANCONA – Indebito rilascio di green pass, finisce in carcere un infermiere professionale addetto alle vaccinazioni in un centro vaccinale di Ancona. Insieme a lui anche altri quattro complici che facevano da intermediari, tra cui un avvocato, sono finiti ai domiciliari a seguito dell’attività investigativa condotta dalla Polizia di Stato.

I reati contestati dalla procura di Ancona sono quelli di corruzione, falso ideologico e peculato commessi in concorso da altrettanti indagati.

In pratica, l’infermiere e i suoi complici fornivano in cambio di denaro l’ottenimento del green pass senza somministrare di fatto la dose: l’infermiere infatti fingeva soltanto di fare l’iniezione, svuotando il contenuto della siringa in un secchio. Le immagini di una telecamera hanno ripreso tutto: si vede il paziente che tira su la manica per ‘ricevere’ la dose e poi l’infermiere che velocemente si libera della dose. Per 45 persone è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza e dell’obbligo di presentazione alla polizia.

Il Questore Capocasa: «L’operazione odierna è la dimostrazione tangibile di come la Polizia di Stato vigili con impegno e professionalità sul rispetto delle norme anti Covid-19 a tutela della salute pubblica, sia con controlli visibili, che con attività investigative. Nella circostanza sono stati individuati dei soggetti, che non esitano a violare la legge, aggravando seriamente l’emergenza epidemiologica, attraverso la consumazione di reati odiosi quali la corruzione ed il peculato. Uno scenario triste e sconcertante, prontamente ed efficacemente rimosso dall’Autorità Giudiziaria e dalla Polizia di Stato, ancora una volta in perfetta sinergia».