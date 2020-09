Infortunio lungo il sentiero di Mezzavalle, turista in ospedale | Password Magazine

ANCONA – Infortunio sullo stradello a Mezzavalle. I soccorsi sono intervenuti alle ore 12.45 circa lungo il sentiero che conduce alla spiaggia per una persona che ha subito un trauma ad un arto inferiore. Si tratta di una turista di circa 40 anni che è scivolata riportando un trauma alla caviglia.

La squadra dei vigili del fuoco sul posto ha raggiunto la malcapitata con un mezzo 4×4, l’ha caricata a bordo del mezzo in collaborazione ai sanitari del 118 per poi riportarla sulla strada principale dove ad attenderla c’era l’ambulanza per il trasporto in ospedale.