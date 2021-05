Infortunio sul lavoro, tre operai cadono dall'impalcatura | Password Magazine

AMANDOLA (FM) – I Vigili del fuoco sono intervenuti in Via Pignotto ad Amandola (FM) per un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile. Per cause in fase di accertamento tre operai sono caduti da un’altezza di circa quattro metri riportando ferite multiple. La Squadra di Amandola intervenuta con tre automezzi ha provveduto alla messa in sicurezza dell’area dell’intervento in modo tale che i Sanitari del 118 potessero operare in tranquillità. I tre feriti sono stati trasportati con l’eliambulanza presso le strutture sanitarie di Torrette di Ancona e di Teramo.

Secondo una ricostruzione, sembra che una parte della struttura abbia ceduto provocando la caduta dei tre operai.

Sul posto anche il Sindaco, il Funzionario VF, i Carabinieri, l’ufficio Tecnico del Comune e l’ASUR servizio SPSAL.