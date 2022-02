Iniziato l'intervento di riqualificazione del Teatro «Gaspare Spontini» | Password Magazine

MAIOLATI SPONTINI – Sono iniziati i lavori di riqualificazione del Teatro comunale “Gaspare Spontini”, affidati alla ditta Bonollo di Padova. Si tratta di un intervento che interessa il palcoscenico, con la realizzazione di nuove scenografie e una funzionale e moderna griglia per le luci, reso possibile grazie al finanziamento ottenuto con il progetto «Gal Colli Esini San Vicino» per «Teatro e Tradizioni Locali per lo sviluppo di una rete di teatri e di attività culturali e creative connesse».

La somma necessaria all’intervento per il Teatro di Maiolati Spontini ammonta a 240 mila euro, di cui 96 mila euro finanziati con fondi di bilancio comunale e 144 mila euro, (pari all’80% delle somme ammissibili a finanziamento), a carico del Gal “ColIi Esini San Vicino.

«L’intervento era necessario – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Mario Pastori – in quanto l’impianto mostrava il segno dei tempi e dell’uso prolungato e intenso. I lavori dovrebbero durare 120 giorni, come da contratto, in modo da rendere la struttura di nuovo fruibile per l’estate e soprattutto per l’autunno, con la ripresa della Stagione teatrale realizzata con la Fondazione Pergolesi Spontini e delle manifestazioni organizzate solitamente dal Comune e associazioni del territorio».

L’intervento riguarderà anche l’adeguamento dell’impianto elettrico e la sistemazione della graticciata, la struttura di travi di legno alloggiata in cima alla torre scenica, a ridosso del soffitto del palcoscenico, la cui parte tecnologica era ormai vetusta, tanto che prevedeva ancora il funzionamento manuale.