Insalata di ceci in ciotola di cocco | Password Magazine

Protagonisti della ricetta sono i ceci, cioè legumi, non sempre amati da tutti perché ritenuti responsabili di fastidiosi dolori addominali e/o della formazione di tanta aria in pancia. Tutto ciò ha un fondamento poiché nelle loro cuticole esterne sono presenti due zuccheri: trealosio e stachiosio. Questi due zuccheri sono fermentati dalla microflora intestinale con conseguente produzione di gas che – se in eccesso – sono responsabili dell’eccessiva distensione delle anse intestinali causando dolore e flatulenza. Un consiglio per attenuare questo effetto è di bollire più a lungo i ceci così che le cuticole si stacchino e di mettere due foglie di alloro durante la bollitura.