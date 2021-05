Insalata di primavera: fava e … sapori freschi | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Ancora il clima fa fatica ha farci capire che ci stiamo avvicinando all’estate ma in cucina la voglia di qualcosa di primaverile e di fresco sta scalpitando e allora … ecco una fresca insalata.

Il suo seme si può mangiato con la buccia quando fresco e tenero oppure sgusciato per assaporarne tutta la sua dolcezza.

!], sgranateli e raccogliete i semi in una ciotola capiente.

non buttateli perché possono essere utilizzati per una spadellata di scorze di fava

In una pentola fate bollire l’acqua e quando l’acqua sarà in ebollizione immergetevi i semi di fava; lasciateli cuocere per circa 4 minuti poi scolateli e sciacquateli sotto acqua corrente.