«Insieme è possibile»: le serate in piazza dell'Azione Cattolica di Montecarotto | Password Magazine

MONTECAROTTO – Questa estate l’Azione Cattolica di Montecarotto, in stretta collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune e le altre associazioni del paese, organizza tre serate a tema dal titolo “Insieme è possibile”.

Il progetto punta a far rifiorire la gioia dell’incontro.

«Mesi di pandemia ci hanno cambiato, allontanato, reso spesso più soli – fanno sapere gli organizzatori -. Allora vogliamo provare di nuovo ad essere insieme, con prudenza, ma con gioia e con rinnovata fiducia. Solo insieme possiamo rinascere e costruire una nuova comunità.

Dall’incontro nascono idee, confronti, amicizie, speranze e progetti e per questo vogliamo incontrarci, in tanti».

La proposta si sviluppa in tre serate, due delle quali guidate da Filippo Sabattini di Pesaro pedagogista e direttore didattico della scuola Wega formazione, il 16 luglio alle 21,30: “In principio… la relazione”, venerdì 23 luglio alle 21,30 : “L’ascolto profondo e la comunicazione ‘gentile’ in famiglia”.

La terza serata, domenica 25 luglio ore 21,30, spettacolo musicale proposto dai ragazzi del liceo scientifico e musicale Marconi di Pesaro dal titolo “Nel mare ci sono i coccodrilli”, ispirato all’omonimo libro che racconta la storia vera di Enaiatollah Akbari, emigrato dall’Afghanistan.

Tutti gli eventi si svolgeranno “sotto le mura castellane di Montecarotto”, via circonvallazione 4 o in teatro comunale in caso di maltempo.

«Costruiamo ponti e non muri».