Investe donna senza fermarsi, rintracciato e denunciato - Password Magazine

JESI – Investe una donna sull’attraversamento pedonale, ma, anziché fermarsi per prestare soccorso, si allontana come se nulla fosse. Protagonista un ultra ottantenne, rintracciato e denunciato per lesioni personali gravi e fuga.

L’incidente si è verificato in prossimità delle strisce pedonali all’incrocio tra Via Garibaldi e Via Setificio, che la donna, un’anziana di 79 anni, stata attraversando. Improvvisamente sopraggiungeva una C3 Citroen che la centrava, facendola rovinare a terra, salvo poi allontanarsi immediatamente. Interveniva l’ambulanza che portava la sventurata al pronto soccorso dove le veniva diagnosticata la frattura del femore.

Sul posto arrivava anche il reparto radiomobile della Polizia Locale. Gli agenti, acquisite sommarie informazioni e avvalendosi anche dell’utilizzo delle immagini della videosorveglianza, risalivano in pochi giorni alla vettura coinvolta nel sinistro e, di conseguenza, al proprietario. A questi, una volta identificato, venivano contestati gli addebiti con relativa denuncia all’autorità giudiziaria.