Investimento in Corso Matteotti, due feriti in ospedale

JESI – Investimento nel tardo pomeriggio di oggi in Corso Matteotti, all’incrocio con via Mura Occidentali e via Pastrengo. Il conducente di una Citroen C5 ha travolto due pedoni, una coppia di marito e moglie che attraversavano la strada in prossimità delle strisce.

Sul posto sono scattati i soccorsi del 118 con automedica e due ambulanze, una della Croce Verde di Jesi e un’altra della Croce Verde di Cupramontana. Per fortuna niente di grave per i due feriti che sono stati comunque trasportati all’ospedale Carlo Urbani di Jesi a bordo di un solo mezzo, con un codice giallo il marito e un codice verde la moglie. Sul posto la Polizia locale per i rilievi.