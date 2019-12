Investito in via XXIV Maggio, un uomo finisce in ospedale

JESI – Investimento nel pomeriggio di oggi intorno alle 16.30 in via XXIV Maggio. Un uomo di 50 anni è stato travolto da un’auto in corsa in prossimità delle strisce pedonali. L’incidente è avvenuto davanti il civico 12. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso all’infortunato: l’uomo è stato stabilizzato e trasportato all’ospedale di Jesi con un codice di media gravità dall’ambulanza della Croce Verde di Jesi. Ha riportato dolori al braccio sinistro, al collo e alla schiena. A lavoro anche la Polizia locale per i rilievi del sinistro.