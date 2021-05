Involtini di melanzane, gustosi e nutrienti | Password Magazine

INCONTRIAMOCI IN CUCINA

A cura della dott.ssa Letizia Saturni –Nutrizionista e Health Coach

Siamo ormai entrati nella stagione in cui l’orto offre prodotti carnosi e succulenti tra cui la melanzana.

E’ un ortaggio tanto versatile quanto nutriente; garantisce infatti un buon apporto di frammenti proteici vegetali, minerali e vitamine ma anche fibra alimentare.

Dopo averla proposta sia come polpette che farcita a strati piuttosto che a pizzetta ora ve la propongo arrotolata: ecco gli ingredienti per i gustosi involtini mediterranei di melanzana!

INGREDIENTI

200g melanzane

100g prosciutto cotto

100g caciocavallo

10g passata di pomodoro

Sale&pepe

Lavate le melanzane e eliminate il piccio9olo. Fatene delle fettine dello spessore di circa 2mm e tamponatele con carta assorbente per eliminare il liquido di vegetazione in eccesso.

Ponete le fette in una pentola rivestita con 1 foglio di carta da forno e passatele in forno pre-riscaldato a 170°C per circa 10 minuti

Nel frattempo:

Preparate la salsa di pomodoro con olio di oliva

Tagliate a fettine sottili il caciocavallo

Iniziamo ora a assemblare gli involtini: una fetta di melanzana leggermente intiepidita sul tagliere; aggiungere 1 fetta di prosciutto cotto e 1 di caciocavallo. Arrotolate e adagiate il rotolino in una pirofila. Ripetete l’operazione fino a terminare tutti gli ingredienti.

Ricoprite on la salsa di pomodoro precedentemente preparata e ricoprite con 2 cucchiai di parmigiano grattugiato.

Infornate a 180°C per 7 minuti poi accendete il grill a 240°C per 3 minuti.

Sfornate, aggiungete qualche fogliolina di menta e … Buon appetito ☺

