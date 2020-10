Io Non Rischio 2020, la campagna di prevenzione ideata da Anpas | Password Magazine

MONTEMARCIANO – Anche il Comune di Montemarciano aderisce attraverso l’Avis Pubblica Assistenza, alla decima

edizione della campagna nazionale di prevenzione Io non rischio ideata da Anpas nazionale.

“Io non rischio” presenta tutte le buone pratiche di protezione civile da mettere in atto per limitare i rischi in caso di alluvione, maremoto e terremoto. Nella piazza digitale di Montemarciano, l’Avis

tratterà tutto ciò che riguarda il prima, durante e dopo il terremoto e maremoto.

Interverranno anche l’Assessore con delega alla Protezione civile Andrea Tittarelli e il capo ufficio responsabile della protezione civile del Comune Romeo Lorenzo per relazionare sul

piano comunale di protezione civile.

Appuntamento dunque sulle piazze digitali di Facebook e Instagram l’11 ottobre (#anpas #anpasmarche #iononrischio2020 #iononrischio

#avismontemarciano #piazzavirtuale ).

E contemporaneamente in tutta Italia, oggi (domenica 11 ottobre), il Capo Dipartimento della Protezione

Civile Angelo Borrelli darà ufficialmente il via alla campagna nazionale “Io non rischio” dedicata

alla conoscenza dei rischi naturali che interessano il nostro Paese e alle buone pratiche di protezione

civile. Per questa decima edizione, vista la situazione legata all’emergenza Coronavirus, si è scelto di ridurre il numero delle consuete piazze sul territorio e di realizzare nuove piazze digitali.

Saranno oltre 100 le piazze virtuali Anpas che, online, organizzeranno dirette, presentazioni in lis, eventi

divulgativi per raccontare i rispettivi territori declinandoli sui rischi che li caratterizzano.

«La campagna “Io non rischio” vedrà impegnati, qui nel Comune di Montemarciano, i volontari

dell’Avis – spiega il sindaco Damiano Bartozzi – si avvicina questo weekend dedicato alla conoscenza sui rischi naturali che interessano il nostro paese, per sensibilizzare i cittadini sul rischio

sismico, sul rischio alluvione, sul rischio maremoto. Verranno messi a disposizione comportamenti e indicazioni per quanto riguarda fenomeni legati a terremoto, maremoto e alluvioni e anche alle eruzioni vulcaniche nei luoghi colpiti da questi fenomeni particolari. Le varie associazioni di volontariato sparse in tutta Italia – qui da noi c’è l’Avis a

cui va il mio più vivo ringraziamento – che operano nel territorio conoscono meglio di tutti noi le criticità del caso».