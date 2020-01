“Io, Tu e Pubblico”: a Osimo arriva lo show degli Zio Pecos

OSIMO- Più di un tour musicale, quasi uno spettacolo teatrale.

Dopo il premio del gradimento del pubblico a Musicultura, la finale al premio Lunezia e l’acquisizione della cittadinanza benemerita da parte della Pro Loco di San Paolo, tornano a far parlare di se’ gli Zio Pecos, il gruppo musicale composto da Francesco Zagaglia (voce, chitarre, synth), Thomas Bellezze (voce e chitarre), Luca Pucci (voce e contrabbasso) e Nicola Emiliani (voce e batteria).

E tornano da dove sono partiti: la band, originaria di Osimo, aprirà infatti il loro tour intitolato “Io, Tu e Pubblicità” al Teatro La Nuova Fenice di Osimo, Domenica 5 Gennaio dalle ore 18:00, a cura di Isolani Spettacoli, Astralmusic, Jam for Live e Amat.

“Dopo una fantastica stagione che ci ha visti in molti impegni musicali e molte soddisfazioni, proporremo questo show musicale, in cui abbiamo inserito momenti musicali con ospiti come Marco Santini, Rosa Sorice e molti altri, canzoni dialettali e, inoltre, creeremo momenti di interazioni con il nostro pubblico. Sarà uno show assolutamente da non perdere” – ha commentato Francesco Zagaglia.

Attualmente impegnati in studio per la produzione di un nuovo album, gli Zio Pecos sono pronti per ripercorrere insieme ai loro fan 10 anni di carriera musicale, riproponendo le canzoni più belle ed amate dal loro pubblico, da quelle più giocose e dal sapore spensierato, a quelle che portano con se’ messaggi di portata sociale e non solo.

Dieci anni in cui un gruppo di amici che condividono la stessa passione, hanno deciso di dedicare alla musica la propria vita.

I punti vendita dei biglietti sono disponibili in tutto il Territorio Regionale, per l’elenco completo seguite il seguente link: https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv .

A cura di Giovanna Borrelli