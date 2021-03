iosostengoilpergolesi2021, al via la raccolta fondi della Fondazione | Password Magazine

JESI – Torna anche quest’anno la campagna di raccolta fondi promossa dalla Fondazione Pergolesi Spontini per sostenere le attività e la ‘mission’ del Teatro Pergolesi, uno dei più rilevanti e apprezzati teatri storici delle Marche, da oltre 220 anni nel cuore della città di Jesi e dei suoi cittadini.

In attesa della riapertura al pubblico dei teatri e delle attività di spettacolo dal vivo, sospese a causa dell’emergenza sanitaria, il sostegno e la vicinanza dei cittadini, dei privati e delle aziende è fondamentale per garantire un futuro a questa istituzione culturale, motore di crescita sociale e occasione di bellezza.

Inaugurato nel 1798, e dal 1968 inserito tra i 29 Teatri Italiani di Tradizione (l’unico in una città non capoluogo di provincia), il Teatro Pergolesi è un’istituzione fortemente radicata nel territorio e apprezzata a livello nazionale ed internazionale per una produzione lirica di grande qualità artistica, per la tutela della tradizione musicale e per la promozione di giovani artisti che trovano ogni anno espressione nel Festival Pergolesi Spontini e nella Stagione Lirica di Tradizione. È uno straordinario patrimonio culturale, educativo e sociale, al centro di una intesa attività artistica e culturale, dalla ricerca musicologica all’educazione, dalla formazione ai mestieri dello spettacolo dal vivo al teatro sociale ed inclusivo.

Nella campagna di raccolta fondi 2021, ogni donazione sarà un regalo per il Teatro e sarà un regalo per migliaia di persone di ogni età che potranno continuare a vivere la bellezza e l’unicità dell’esperienza artistica nel luogo che ne rappresenta l’identità, la storia e la cultura da generazioni.

Tutti possono diventare sostenitori del Teatro Pergolesi di Jesi, e numerose sono le misure proposte. I privati cittadini possono diventare sostenitori attraverso l’Art Bonus, diventare “Amico della Fondazione Pergolesi Spontini”, diventare donatore con il 5×1000, o ancora lasciare un segno per le generazioni future. Le imprese possono diventare Soci sostenitori e partecipare alla governance del Teatro, possono diventare Mecenati tramite Art Bonus, o Sponsor e abbinare il proprio marchio agli eventi, come si legge nel sito

https://www.fondazionepergolesispontini.com/diventa-sostenitore/