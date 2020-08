Isole smart, in arrivo nuove piattaforme intelligenti in centro storico | Password Magazine

JESI – Saranno 13 le isole smart che il Comune di Jesi installerà nel centro storico. Dopo l’esperimento in piazza Sansovino, le eco isole saranno aumentate fino a coprire il centro, zone ztl Pergolesi e San Pietro.

In arrivo dunque entro dicembre le nuove piattaforme ecologiche intelligenti dove i residenti, muniti di tessera magnetica e sacchetti personalizzati, potranno effettuare la raccolta differenziata con una tracciabilità che permetterà loro di verificare l’effettivo quantitativo di rifiuti prodotto e, di conseguenza, poter prevedere in futuro un meccanismo premiante sulla tassa poi da applicare.

«Lavoriamo per aumentare sempre di più le percentuali di raccolta con sistemi che mettono i cittadini in condizione di differenziare meglio i rifiuti – spiega l’assessore all’Ambiente Cinzia Napolitano -. Inoltre questo nuovo sistema permetterà di passare alla tariffazione puntuale premiando i cittadini più virtuosi. Anno dopo anno abbiamo rivisto il sistema di raccolta nelle varie zone di Jesi e finalmente con le nuove isole smart completeremo anche il centro storico». Nel periodo compreso tra gennaio e luglio 2020, sono 34 le sanzioni elevate dalla Polizia locale per il non corretto conferimento dei rifiuti in città.