Italia-Belgio, maxi-schermo al PalaTriccoli per seguire l'Italia di Mancini | Password Magazine

JESI – Arriva il maxi schermo al PalaTriccoli per trasmettere l’Italia di Mancini. Stasera la partita contro il Belgio per accedere ai quarti di finale. Comune di Jesi e Uisp hanno allestito davanti al palasport di via Tabano uno schermo di 6×4, disponibile a chiunque abbia interesse a seguire la partita trascorrendo una piacevole serata all’aperto, in compagnia, tifando Azzurri.

«Altri schermi – fa sapere il Comune – sono presenti ai giardini pubblici, in centro e agli impianti sportivi di viale M.L. King».