Italia tutta in zona gialla, ecco le Regioni verso la fascia bianca | Password Magazine

C’è una data, forse, per rivedere la normalità quasi totale in Lombardia. Stando a quanto riportato da Milano Today, la Lombardia e Milano potrebbero entrare in zona bianca a partire da lunedì 14 giugno. La data è stata calcolata in base alle regole previste per l’accesso alla fase più morbida per le restrizioni da coronavirus. In pratica, con gli attuali numeri dei contagi (ieri “solo” +711), la Lombardia può sperare di passare tre settimane con la soglia di 50 contagi ogni 100 mila abitanti. Un ritmo che potrebbe certificare la zona bianca a partire dalla metà di giugno. Friuli-Venezia Giulia, Molise, Umbria, Veneto, Liguria, Abruzzo potrebbero passare in zona bianca già dal 31 maggio.

In Lombardia – una delle regioni più criticate negli scorsi mesi per la gestione dei vaccini e in generale per gli strafalcioni dell’amministrazione Fontana – il tasso di vaccinazione è tale per cui il 40% degli abitati ha ricevuto almeno una dose di vaccino. La regione guida la classifica dei vaccini somministrati con 5.325.923 dosi iniettate – al momento sono poco più di 30 milioni i vaccini contro il coronavirus fatti in Italia.

L’Italia è, per la prima volta nel 2021, interamente in zona gialla. Dopo l’abbassamento dei contagi sotto la soglia prevista, anche la Valle d’Aosta è entrata in giallo, abbandonando l’arancione. E per alcune regioni, appunto, si sta parlando anche di zona bianca. Da questo punto di vista le Marche hanno svolto un gran lavoro e, al momento, si contano – secondo gli ultimi dati pubblicati dal Governo – 60,82 contagiati su 100 mila abitanti. Questo dato è rassicurante, figlio tra l’altro della campagna vaccinale organizzata dalla regione che, da questa settimana, ha aperto alle vaccinazioni degli over 40. Per le Marche, invece, con lo 79.06 di incidenza dei contagi, l’ipotesi è per il 21 giugno.

La Zona Bianca

La zona bianca è chiaramente, per tutte le regioni, l’obiettivo prefissato per l’estate. Si tratta del livello più basso di pericolosità nella scala di colori che regolano le restrizioni regionali. Al momento, l’unica regione che aveva presentato le condizioni per la zona bianca è stata la Sardegna, al livello più basso per 21 giorni consecutivi (e poi ritornata in Rossa).

Da molti definita come “normalità” viste le poche restrizioni, la zona bianca permette infatti di eliminare la maggior parte dei divieti in vigore nella zona gialla. Praticamente, le uniche limitazioni riguardano l’obbligo di mascherina (all’aperto e al chiuso), l’obbligo di sanificazione e areazione dei locali, il rispetto del distanziamento fisico e la chiusura delle discoteche. Per il resto, i locali apriranno anche al chiuso – che lo faranno comunque dal 1 giugno – e non ci sarà più l’obbligo del coprifuoco, né limitazioni agli spostamenti fra regioni.