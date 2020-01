Italia Viva, il comitato ‘Crescita Jesi’ si presenta alla città

JESI – Il Comitato Crescita Jesi del gruppo Italia Viva si è presentato ieri ufficialmente alla città. L’incontro si è svolto a Palazzo dei Convegni e, oltre alla coordinatrice Silvia Rosati, erano presenti i deputati Lucia Annibali, Maria Chiara Gadda e Luciano Nobili.

Dopo la costituzione nei mesi scorsi del gruppo in Consiglio regionale, con il passaggio di Fabio Urbinati e Federico Talè al partito di Matteo Renzi, il nuovo progetto politico inizia a prendere forma anche in città. Al fianco della coordinatrice Rosati, ex PD, altri esponenti democrat come Matteo Bitti, Marco Cesarini ed Ernestro Caprari.

«Direi che abbiamo avuto una bellissima presentazione a Jesi – è il commento del Comitato, soddisfatto per la partecipazione – con dei deputati veramente in gamba e molto competenti come Luciano Nobili, Maria Chiara Gadda e Lucia Annibali».

Tra le tematiche a cuore del movimento, in vista dell’appuntamento elettorale di maggio per le regionali, l’emergenza terremoto e ricostruzione, sanità, ambiente, politiche industriali, attività culturali e turismo.