Javier Zanetti alla piscina comunale di Jesi accolto da Team Marche | Password Magazine

JESI – Javier Zanetti fa tappa alla piscina comunale di Jesi. L’ex giocatore argentino, difensore o centrocampista, nonché vicepresidente dell’Inter, è stato accolto questa mattina dallo staff di Team Marche, la società sportiva che gestisce l’impianto di via del Molino (insieme a quelli di Osimo e Moie) sotto la guida del presidente Mirko Santoni.



«Zanetti è qui grazie a una collaborazione stretta tra la nostra società e l’asd Sogni e Passioni che a luglio organizzerà a Jesi un Camp calcistico con mister e giocatori qualificati dello staff dell’ex giocatore dell’Inter» fa sapere Luca Carbonari, responsabile della struttura. Grazie a questa partnership, gli iscritti al Camp potranno trascorrere momenti refrigeranti nell’impianto jesino dopo l’allenamento: «Oggi Zanetti è venuto qui a vedere la nostra piscina – spiega Carbonari a Password -. Si è dimostrato una persona squisita, disponibile, ha firmato gli autografi e non si è mai tirato indietro. Si è trattenuto per circa una mezz’ora, prima di tornare ai suoi impegni. Un piacevole incontro alla vigilia della zona bianca!».

Dal 26 maggio la piscina «Maria Grazia Bocchini» è di nuovo accessibile agli utenti nell’area esterna ma con l’atteso ingresso delle Marche nella zona bianca (probabile ma non ancora ufficiale) potrà riaprire anche le vasche interne: «Se tutto andrà bene, il 21 giugno festeggeremo con una Serata Bianca, ovvero con un’apertura anche serale della piscina e cena, organizzata in collaborazione con il ristorante la Rincrocca e possibilità di fare una nuotata notturna – fa sapere Luca Carbonari -. Sarà un modo per inaugurare il via alla stagione estiva dell’impianto che, rispetto allo scorso anno, conta il doppio di ombrelloni e lettini, 70 i primi e ben 120 i secondi. Ci sarà ovviamente anche il servizio bar. Insomma, oggi la piscina comunale jesina è un vero e proprio gioiello da scoprire». Con la riapertura completa dell’impianto, l’area esterna potrà diventare uso esclusivo dei bagnanti mentre le vasche interne saranno destinate alle attività sportive. «Grazie alla collaborazione con il Circolo cittadino inoltre – aggiunge – la piscina comunale propone un Centro estivo dedicato ai bambini che ha già raccolto 70 iscrizione, potendo contare su ampi spazi di verde e all’aperto per il gioco e le attività».