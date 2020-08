Jesi, 104 candeline per Maria Pia | Password Magazine

JESI – Centoquattro candeline per la signora Maria Pia Boria. Lei che tre anni fa fissò l’impronta della mano sul monumento del suo quartiere, a San Savino, ha festeggiato ieri pomeriggio – 6 agosto – l’ultracentenario compleanno. Con lei, nella sua abitazione, c’erano i parenti, gli amici e gli affetti più cari. Anche il sindaco Massimo Bacci è passato personalmente per porgerle gli auguri, insieme a Don Giuliano, parroco di San Giuseppe. Ma qual è il segreto per arrivare a 104 anni in salute? «Ha avuto una vita tranquilla, con un marito che l’adorava e che non le ha fatto mancare nulla» sorridono i nipoti. Nata a Jesi, classe 1916, Maria Pia si è sposata a 20 anni ed ha seguito il marito ad Ancona, città dove lavorava.

Rimasta vedova, è voluta tornare nei suoi luoghi d’origine, per avvicinarsi ai fratelli. Il destino ha voluto però che restasse l’unica della sua famiglia, insieme ai 7 nipoti. Donna di grande intelligenza e simpatia, Maria Pia ha dimostrato sempre di essere tenace e brillante.

Da più di 25 anni abita nel quartiere San Savino, all’ultimo piano di una palazzina. Dalla terrazza che dà sul piazzale, trascorre le sue giornate da ultracentenaria osservando il mondo che scorre fuori dalla finestra: vede i bambini che giocano all’aperto, si lascia cullare dalle loro voci e, ogni anno, attende la festa che l’ha resa protagonista, il San Savino Linking Festival.

Quest’anno, il covid ha cambiato tutto: la scuola vicina è sempre chiusa e nei mesi di primavera nel piazzale c’è stato solo silenzio. Per il suo compleanno, Maria Pia ha voluto dei palloncini da lanciare dal balcone in segno di festa. Prima della torta, con tanto di candeline, il brindisi e la promessa del sindaco Bacci di tornare nel 2021 per il traguardo dei 105 anni. «Ogni età ha la sua bellezza – sono parole dei nipoti – se vi fosse un concorso dedicato alle centenarie di certo lei si aggiudicherebbe il titolo di Miss Universo». Maria Pia è davvero speciale: può dire tutto con uno sguardo o con un semplice sorriso, si affida con gioia a chi le vuole bene. In fondo, il suo segreto, è sempre stato questo: vivere circondata dall’amore. E come si dice in queste occasioni, oltre agli auguri…altri cento di questi giorni!

A cura di Chiara Cascio