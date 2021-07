Jesi, 48enne colto da infarto: salvato da un vigile del fuoco | Password Magazine

JESI – Colto da infarto a salvarlo l’intervento di un vigile del fuoco. È accaduto un paio di settimane fa a Dante Torcoletti, 48 anni, che un paio di settimane fa è stato colpito da un malore improvviso, senza alcun segnale premonitore. Si trovava presso il circolo di via delle Nazioni con alcuni amici, quando è crollato a terra battendo violentemente la testa.

«Sarebbe sicuramente morto – racconta il fratello, Marco Torcoletti – o nella migliore delle ipotesi avrebbe avuto terribili conseguenze neurologiche se non fosse stato per l’intervento di una persona che si trovava casualmente presente. Roberto Mazzarini, vigile del fuoco, ha immediatamente chiamato il 118 e, compresa la gravità della situazione, ha iniziato il massaggio cardiaco. Non è obbligatorio ed in tempo di Covid anche rischioso, ma nonostante questo non ha esitato a fargli anche la respirazione artificiale».

Di lì a poco sono arrivati i sanitari che hanno defibrillato il 48enne, in ambulanza ed Icaro, chiamato nel frattempo, lo ha portato a a Torrette. «Ci sono voluti alcuni giorni di terapia intensiva, sedato e intubato, ma Dante si è ripreso e se ora sta bene grazie a Roberto – fa sapere il fratello Marco -. Credo che questa sia una storia importante che potrebbe sensibilizzare molti sul tema delle morti improvvise da arresto cardiaco e sulla importanza della prevenzione e della formazione».