Jesi, 78° Commemorazione Martiri Montecappone | Password Magazine

JESI – La Sezione ANPI di Jesi invita le cittadine e i cittadini alla manifestazione che si terrà lunedì 20 giugno 2022 alle ore 18, in località Montecappone, presso il cippo che ricorda l’eccidio di sette giovani partigiani per opera di nazifascisti, avvenuto in quella località il 20 giugno di 78 anni fa.

Sette giovani vite stroncate dalla crudele violenza di quei nazisti che soltanto un mese più tardi, incalzati dai partigiani e dalle truppe alleate, avrebbero lasciato libera la città, fuggendo verso il nord Italia.

«Oggi, a tanti anni di distanza, non si è perso il ricordo di quella violenza brutale e del sacrificio di quei ragazzi di diciotto – venti anni, che insieme a tanti loro coetanei non ebbero esitazione, anche a costo della vita, a scegliere di stare “dalla parte giusta”: della libertà, della giustizia, della democrazia- si legge nella nota ANPI – Lunedi questi giovani saranno ricordati dal prof: El Mostafa Drissi coordinatore della Consulta per la pace del Comune di Jesi e per l’accompagnamento musicale, ci saranno anche alcuni studenti dell’Istituto Comprensivo Federico II. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare».