Jesi, addio ad Antonio Gambini fondatore di Nuova Edil System | Password Magazine

JESI – Addio ad Antonio Gambini, fondatore della ditta Nuova Edil System di viale Don Minzoni.

L’imprenditore si è spento nella notte del 22 ottobre, verso l’una, all’ospedale “Carlo Urbani” dove era ricoverato. Aveva 75 anni. L’impresa edile da lui avviata – e che continuerà con l’opera dei suoi due figli, entrambi in azienda – è presente in città da oltre quarant’anni e nel tempo ha garantito lavoro a tantissimi operai sul territorio.

I funerali (qui il necrologio) si svolgeranno con rito Cattolico domani (domenica 24 ottobre) alle ore 9 presso la Chiesa Massimiliano Kolbe di Jesi. La salma si trova nella Sala del Commiato Ciccoli e Brunori (in Via Don Battistoni, 2/a) di Jesi e sarà disponibile alle visite dalle ore 08:30 di sabato 23 ottobre