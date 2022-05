Jesi, aggredisce agente della Polizia locale: denunciato | Password Magazine

JESI – Aggredisce un agente della Polizia locale, arrivano i carabinieri in soccorso. L’episodio di violenza è accaduto ieri sera in via Setificio, quando un trentenne straniero, per cause in corso di accertamento, si è rivoltato contro un’agente della Polizia locale che era intervento, con altri colleghi, per segnalati dissidi. La situazione ha reso necessario l’intervento dei Carabinieri per aiutare i colleghi della Municipale. L’aggressore è stato denunciato dall’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Jesi per resistenza a pubblico ufficiale.