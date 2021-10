Jesi, al Bisaccioni si parla di Arte e Neurologia per il «caso Iacomucci» | Password Magazine

JESI – Come può un artista con il crampo dello scrittore continuare a lavorare?

Se ne parlerà domani, oggi 10 ottobre alle ore 17, a Palazzo Bisaccioni di Jesi.

Il curatore della mostra “The Resilience of Art”, Prof Gabriele Bevilacqua, accompagnerà il pubblico alla scoperta del “caso Iacomucci”, studiato scientificamente a livello internazionale.

L’artista Carlo Iacomucci illustrerà il suo viaggio fra pittura e incisione, ed interverrà il neurologo Dott. Giovanni Flamma per approfondire “Il crampo dello scrittore”.

Per partecipare come pubblico è necessario prenotare ai numeri: 349 7882624 | 339 2211293. Per entrare verrà richiesto il green pass.

L’incontro sarà trasmesso in Livestreaming sul sito www.expoitalia.it/pergolesi

L’incontro di oggi, che vuole raccontare la forza riabilitativa della creatività artistica, si inserisce nel cartellone di eventi curati della Residenza Anziani Collegio Pergolesi ODV, e nel quale si inserisce la mostra di pittura e incisioni “The Resilience of Art” del Maestro Carlo Iacomucci.

Il cartellone è stato sviluppato «per celebrazione il 101° dell’insediamento a Jesi della Congregazione dei Fratelli di Ns Signora della Misericordia, proprietaria della struttura del “Collegio Pergolesi” – affermano Paolo Troiani ed Enrico Carrescia, rispettivamente presidente della ODV e direttore della Residenza Anziani Collegio Pergolesi – Il calendario di eventi e la mostra sono finalizzati sia al coinvolgimento della cittadinanza sia a sviluppare sinergie importanti per acquistare attrezzature per aumentare il benessere degli ospiti della struttura: per l’occasione è infatti stato realizzato un elegante catalogo arricchito di una preziosa acquaforte in tiratura limitata»

La mostra “The Resilience of Art”, a Palazzo Bisaccioni di Jesi, è aperta tutti giorni fino al 1° novembre, dalle ore 9.30 alle ore 12.30 e dalle 15.30 alle ore 19.30 (compresi i festivi). Ingresso libero.