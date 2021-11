Jesi, al Circolo cittadino musica, teatro e i filmati di Geniale Olivieri | Password Magazine

JESI – Un fine settimana di eventi al Circolo cittadino tra musica, teatro, arte.

Sono cinque gli appuntamenti concentrati in tre giornate promossi dal Circolo Cittadino e Il Ristorantino, di cui quattro con la direzione artistica dell’associazione culturale Willer & Carson e del gruppo d’improvvisazione teatrale Stupor Mundi Jesi.

Si inizia venerdì 12 novembre con «El Ladro de Cavalli», farsa in un atto in dialetto jesino che vede tornare in scena a Jesi il Gruppo Teatrale Sipario con interpreti Sandro Bellagamba, nel ruolo di Ganasciola, Cristiano Triccoli, Stefanò, Graziano Fabrizi detto “Figaro“, Bastià, Claudio Corinaldesi, Gujè detto “Sgraffigna”. L’atto unico, libera riduzione della commedia che Hans Sachs scrisse nel 1533, sarà preceduto da un omaggio al poeta dialettale Livio Cirilli, con la partecipazione straordinaria di Carmen Dui. Presenta Michael Bonelli. L’evento, nella formula cena e spettacolo, è già sold out.

Sabato 13 novembre, cena e spettacolo alle ore 21 con Sabino Morra in «Parliamo d’Amore, tra poesie, canzoni ed emozioni …in un Tak»: una serata all’insegna dell’amore in un susseguirsi di musica e versi. Sul palco, oltre l’autore Sabino Morra, anche la cantante italo-americana Vanessa Chiappa, il chitarrista Lorenzo Carancini e Ilaria Forconi. (Per info e prenotazioni: 329 783 7669).

Domenica 14 novembre tre gli appuntamenti in programma. Si inizia la mattina, alle ore 10, con colazioni e aperitivi accompagnati dai suggestivi brani di un repertorio musicale che viaggia nel periodo della Belle Époque, richiamando la Romanza da Salotto fino al Café Chantant: al pianoforte ci sarà il M° Saverio Santoni al pianoforte, al violino il M° Ernesto Quintero. Canta il tenore Franco Corinaldesi. L’evento, dal titolo ‘Romanze e Melodie della domenica mattina all’ora dell’aperitivo’, proseguirà fino alle 12.30 ed è a ingresso libero. (Per info: 329 783 7669).



Domenica il calendario degli appuntamenti prosegue alle 17.30 con un pomeriggio dedicato a Geniale Olivieri. L’evento, dal titolo «Jesi com’è…com’era» mette a confronto il presente e il passato della città attraverso le riprese di Geniale Olivieri, con il commento di Giuseppe Luconi, come un cocktail nel segno dei tempi che cambiano. Inquadrature e scorci, tra i tanti, delle modifiche che hanno contribuito a cambiare il volto di Jesi. Il presente di questo documentario è datato 2002. Il passato (riconoscibile anche per il bianco e nero) riporta indietro di qualche decennio. A presentare i filmati sarà la famiglia di Geniale Olivieri. Sandro Bellagamba leggerà alcune poesie di Lello Longhi, Martin Calandra e Marco Bordini. La conduzione è di Michael Bonelli. L’evento è a ingresso libero.

Il Circolo Cittadino, nella giornata di domenica, ospita anche lo stage con l’attore, autore e regista, nonché formatore, Mauro Monni: un laboratorio di approfondimento dal titolo ‘Soli Contro Tutti’ dedicato a «La costruzione del personaggio nei monologhi d’autore»: dalla postura alla voce, dalla proprietà di linguaggio alla mimica, lo stage offre la possibilità di un miglioramento e di crescita individuale. La giornata formativa con Monni si svolgerà dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30. Il costo di partecipazione è di 50 euro. Per info: 333 3454588, e- mail: jesi.stupormundi@gmail.com